Balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü

Hindistan’ın Kerala eyaleti açıklarında yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.

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04/08/2022
cumhuriyet

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Balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü

Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı.

Gemiden 3 kişi suya düşerken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Arkadan gelen diğer teknenin suya düşenleri kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Kerala’da 31 Temmuz’dan itibaren aralıksız süren yağışlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.

04/08/2022 09:56
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TAGS: hindistan, gemi, okyanus,
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