Balıkçılık sosyal sigorta prim destekleme ödemeleri yapıldı

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26/12/2023

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Balıkçılık sosyal sigorta prim destekleme ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, balıkçılık sosyal sigorta prim destekleme ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, balıkçıların toplam 947 bin 542 TL tutarındaki hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve aynı bankanın ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.

Açıklamada,  “2023 yılı için, balıkçılığı özendirmek, girişimciliği artırmak ve sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla, mevcut yasa kapsamına giren küçük balıkçı gemileri sicili kayıtlı gemi sahibi, Balıkçılık Sigorta Primlerini yatıran ve belgelendiren 35 mesleki balıkçıya, yatırımlarının yarısı kadar ödeme yapıldı” denildi.

26/12/2023 17:24
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TAGS: Balıkçılık sosyal sigorta prim destekleme ödemeleri yapıldı
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