Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye’de Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul plakalı bir kamyonetle Balıkesir'e düzensiz göçmen getirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aracı takibe aldı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde aracı durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Afganistan ve 1 İran uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu öne sürülen S.O.Ö. da gözaltına alındı.

19/12/2019 23:26