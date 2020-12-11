Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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11/12/2020

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Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.37'deki depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin depreme ilişkin gerekli incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, "Şu an için Valiliğimize intikal eden olumsuz bilgi ve ihbar bulunmamaktadır." dedi. 

 

11/12/2020 22:04
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TAGS: Balıkesir’, deprem
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