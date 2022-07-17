Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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17/07/2022

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Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye'de Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. 

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. 

17/07/2022 16:26
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TAGS: balıkesir, orman, yangın, türkiye, müdahale,
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