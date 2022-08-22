Balıkesir'de Plaj Voleyboluna Gazimağusa kulüpleri damga vurdu

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22/08/2022

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Balıkesir'de Plaj Voleyboluna Gazimağusa kulüpleri damga vurdu

Balıkesir'in Akçay Plajı'nda Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen PRO Beach Tour Kulüpler Plaj Voleybolu Şampiyonasında Gazimağusa Kulüplerinden GMB Çamlık Spor sporcuları 3 kategoride birinciilik, Dumlupınar da 1 birinclikle turnuvaya damga vurdu.

 Erkekler kategorisinde Osman-Umut, U18 Kızlarda Nehir-Şerifenaz ve U18 Erkeklerde Boran-Ersen Çamlık Spor adına şampiyonluğa ulaştı.

Tecrübeli voleybolcumuz Merve Çelebi de partneri Bahanur Gökalp ile Dumlupınar Kulübü adına katıldıkları turnuvada şampiyon olmayı başardı.

22/08/2022 19:21
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TAGS: Balıkesir’de Plaj Voleyboluna Gazimağusa kulüpleri damga vurdu
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