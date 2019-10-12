Balığın faydalarını biliyor musunuz?

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda balık tüketiminin önemi yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Balık tarih öncesi dönemlerden beri beslenmemizde yer alan, temel besin kaynaklarından biridir. İçeriğinde bulunan çoklu doymamış yağ asitlerinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, balığın daha çok tercih edilmesini sağlamıştır. Protein içeriği yüksek bir besin olan balık A,D,K ve B grubu vitaminlerince zengin olup ayrıca iyot, selenyum, fosfor,magnezyum ve çinko mineralleri bakımından da iyi bir besin kaynağıdır.

Balık tüketiminin göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Retina hücreleri üzerinde olumlu etki sağlayan omega 3 yağ asitlerinin yanı sıra, balıkta bulunan A vitamini de görme fonksiyonu üzerinde etkilidir.

Hamilelikte balık tüketimi hem annenin hem bebeğin sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Balığın içindeki omega 3 yağ asitleri kan basıncını ve kalp atış hızını düşürerek kan damarlarının çalışmasını düzenler. Bu özellikleriyle özellikle kalp damar hastalıklarının önlenmesinde önemli bir görev üstlenir.

Bağışıklık sistemimiz, vücudumuzda bulunan kötü huylu hücrelere karşı savaşabilmek için omega 3 yağ asidinden güç alıyor.

Balık içerdiği omega 3 yağ asitleri ve D vitamini sayesinde kemik gelişimine de olumlu yönde katkıda bulunmaktadır. Kemik erimesi riskini en aza indirmek için balık tüketimine dikkat edilmelidir

Yeterli miktarda omega 3 alımının, stres ve depresyonu daha iyi bir şekilde kontrol etmemize yardımcı olmasından dolayı balıklar doğal antidepresan olarak düşünülmektedir.

Düzenli omega 3 bakımından zengin balık tüketenlerin, beyin yaşlanması daha yavaş olmaktadır. Yetersiz balık tüketenlerin ilerleyen yaşlarda alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanma riski daha yüksektir

Balık tüketiminin kilo kontrolü üzerinde yardımcı etkileri olduğu bilinmektedir

Balık satın alırken gözlerinin parlak, solungaçlarının kırmızı-pembe, derisinin gergin ve etine bastırıldığında parmağın bıraktığı iz hemen düzelmelidir. Bu yöntemler balığın taze olduğunu gösterir.

Balığı yağda kızartma yöntemiyle değil ızgara,buğulama ve ya fırınlama yöntemiyle pişirerek haftada 2-3 kez yanında bol salata veya zeytinyağlı sebze aparatiflerle birlikte tüketebilirsiniz.

12/10/2019 11:03