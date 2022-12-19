Balinalar karbon salınımını hapsederek iklim değişikliğiyle mücadele edebilir

ABD’deki Alaska Güneydoğu Üniversitesi’nden yapılan bir araştırma, balinaların yaşamları boyunca büyük miktarlarda karbon salınımını hapsedebildiğini kaydetti.

Var olan en büyük hayvanlar olan mavi balinalar, ağırlık olarak 200 tona ulaşır ve 30’dan fazla file eşdeğerdir. Bu, bir balinanın sadece var olmakla on Britanyalının yıllık karbon ayak izine eşdeğer bir izi yok ettiği anlamına gelir. Aynı zamanda, küresel balina popülasyonunun endüstri öncesi eşdeğerine dönmesi halinde de, araştırmacıların tahminine göre 17 milyon ton karbonun yok edilebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca balinalar öldüğünde, okyanusun dibine düşer ve orada karbon salınımını da kalıcı olarak hapsedebilir.

Current Biology dergisindeki makaleye göre, balina popülasyonları şu anda tekrar çoğalıyor olsa da, endüstriyel balina avcılığından önceki popülasyonun yalnızca beşte biri olduğu tahmin ediliyor.

Alaska Güneydoğu Üniversitesi’nden Heidi Pearson ve meslektaşları, balinaları korumak için bir neden daha olduğunu dikkat çekerek “Balinalar, iklim değişikliğine sihirli bir çözüm değil. Ama balinaları korumak iklim için de büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

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19/12/2022 11:17