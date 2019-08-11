Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı. Caminin avlusu da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Tarihi camide bayram namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, Kurban Bayramı'nın barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Bosna Hersek'in genelinde olduğu gibi Banja Luka şehrinde de ülkede yaşanan savaş sırasında 1993 yılında Sırp ordusu tarafından yıkılan ve 7 Mayıs 2016'da yeniden hizmete açılan tarihi Ferhadije Camii'nde bayram namazı eda edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camii bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.