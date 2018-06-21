HABER KIBRIS

Balkon yıkıldı yıkılacak

Lefkoşa sur içinde bulunan bir evin balkonu çökmek üzere

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21/06/2018

Balkon yıkıldı yıkılacak
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Lefkoşa sur içinde bulunan bir evin balkonu çökmek üzere. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bir vatandaş durumun içler acısı olduğunu söyledi. Eski evin dış balkonu Tanzimat Sokak’a bakıyor. Balkonun yıkılması halinde bölgedeki vatandaşlar ve araçlar zarar görebilir. Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaş durumun bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini istedi. Öğrenilen bilgiye göre bölgede bir çok ev aynı durumda. Belde halkı yetkililerin sur içine gereken önemin verilmesi gerektiğini savunuyor.

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