Balkondan balkona geçmeye çalışırken 12.45 metre yükseklikten düştü

Gazimağusa'da bugün saat 07:30 sıralarında, 23 yaşındaki Sheriff Oladımeji Muritala balkondan balkona geçmeye çalışırken 12.5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Gazimağusa'da bugün saat 07:30 sıralarında, Kaliland bölgesinde, İrfanoğlu Apartmanının, muhtemelen 18 numaralı dairenin balkonundan, 17 numaralı dairenin balkonuna geçmeye çalışan Nijerya uyruklu Sheriff Oladımeji Muritala (E-23), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 12.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Sheriff Oladımeji Muritala, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18/02/2020 15:38