Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

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24/03/2022

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Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Girne'de bu sabaha karşı evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı

Saat 05:30 sıralarında, Girne’de Ertuğrul Kumcuoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahta, Gülşhat RAZHANOVA(K-29) isimki kadın ikametgahın balkonunda bulunduğu bir sırada dengesini kaybedip, yüksekten toprak zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Gülşhat RAZHANOVA kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. 

Soruşturma devam ediyor

24/03/2022 14:06
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TAGS: balkon, kadın, ağır yaralı
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