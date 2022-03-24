Balkondan düşen kadın ağır yaralandı
24/03/2022
Girne'de bu sabaha karşı evinin balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
Saat 05:30 sıralarında, Girne’de Ertuğrul Kumcuoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir ikametgahta, Gülşhat RAZHANOVA(K-29) isimki kadın ikametgahın balkonunda bulunduğu bir sırada dengesini kaybedip, yüksekten toprak zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Gülşhat RAZHANOVA kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor