Balkondan konser 500 dolar

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda, 9 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Tarkan konseri için Kordon’daki balkonlu evler, geceliği 100 dolardan başlayıp 500 dolara kadar kiraya veriliyor. Bölgedeki emlakçılar gelen taleple ilgili, “Telefonlar susmuyor” açıklamasını yaparken; neredeyse tüm balıkçı teknelerinin de aynı gün için kiralanacağı belirtiliyor. Akşam saat 7’den gece 12’ye kadar kiralanabilecek tekneler için verilen fiyat ise 8 bin TL

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek Tarkan konserini izlemek isteyenler, alternatif yollar geliştirmeye başladı. 9 Eylül Cuma günü, İzmir’in en büyük meydanında verilecek ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere İzmirlilerin dışında çevre şehirlerden ve İstanbul’dan katılım bekleniyor. Konseri meydandan izlemek istemeyenlerse, şimdiden Kordon Boyu’ndaki evlerin peşine düştü. Bölgede uzun yıllardır emlakçılık yapan isimler, gecelik kiralama bedelini sormak için arayanlar nedeniyle telefonların susmadığını söyledi. Kordon’daki balkonlu evlerden konseri izlemek için büyük bir talep gördüklerini ifade eden emlakçıların dışında görüştüğümüz ev sahipleriyse, civardaki evlerin geceliğinin 100 dolardan başlayarak 500 dolara kadar çıktığını belirtti.

Tarkan konseri öncesi, kiralama bedelleri, evlerin meydana yakınlığına ve uzaklığına göre değişiyor. Konserin gerçekleştirileceği Gündoğdu Meydanı’na çok daha yakın olan evlerin kirası 500 dolara kadar çıkıyor. Mesafe uzadıkça fiyatlar 100 dolara kadar geriliyor. Konuştuğumuz bir ev sahibi, Kordon’daki evlerin geçtiğimiz dönemlerde de hafta sonu için kiraya verildiğini belirtti. Bir başka ev sahibiyse, Kordon Boyu’ndaki evlerin özellikle pandemi öncesinde yabancılar tarafından kiralandığı bilgisini verdi.

BALKONUN ALTERNATİFİ TEKNELER

Konseri izlemek isteyenler için tek alternatif balkonlu evler olmayacak. Konuştuğumuz bir emlakçı neredeyse tüm balıkçı teknelerinin de Konser için kiralanacağı bilgisini verdi. Tekne kiralayan bir şirket, kiralama bedellerinin ne kadar olduğuna ilişkin sorumuza ‘8 bin TL’ yanıtını vererek, “Akşam saat 7’de Güzelbahçe’den yola çıkılacak ve gece 12’de de dönüş yapılacak. Bu süre içinde kiralama bedeli 8 bin TL. Tekneye 12 kişiye kadar kişi binebilir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hürriyet / Gamze ŞENER

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06/09/2022 12:02