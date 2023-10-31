Ballon d’Or 2023’in sahibi belli oldu!

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Arjantin ile Dünya Kupası'nı alan Lionel Messi 8. kez Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçildi ve Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Dünyanın en iyi futbolcularını belirleyen Ballon d’Or ödülü, Paris’te düzenlenen törenle sahibini buldu. Arjantin ile Dünya Kupası’nı alan Lionel Messi 8. kez Avrupa’nın en iyi futbolcusu seçildi ve Ballon d’Or’un sahibi oldu. 36 yaşındaki dünya yıldızı en yakın rakibi Ronaldo’dan 3 Ballon d’Or fazla alarak rekoru ulaşılması zor bir yere taşıdı.