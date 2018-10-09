Ballon d’Or adayları belli oldu

Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.

France Football dergisi, 2018 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 5’er kez kazanan Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı’ndaki performansıyla 2018 FIFA En İyi Oyuncu ödülüne layık görülen Hırvat Luka Modric de yer aldı.

Paris Saint-Germain’den (PSG) Neymar ve Kylian Mbappe, Liverpool’dan Muhammed Salah, Chelsea’den Eden Hazard, Atletico Madrid’den Antoine Griezmann da 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA’nın 1991-2009 arasında verdiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010 yılında “FIFA Altın Top” adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010’dan itibaren verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa 2016’da son vermişti.

2018 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:

Sergio Agüero (Manchester City)

Alisson (Liverpool)

Gareth Bale (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)

Thibaut Courtois (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Isco (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

N’Golo Kante (Chelsea)

Hugo Lloris (Tottenham)

Mario Mandzukic (Juventus)

Sadio Mane (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Neymar (PSG)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Ivan Rakitic (Barcelona)

Muhammed Salah (Liverpool)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Luis Suarez (Barcelona)

Raphael Varane (Real Madrid)