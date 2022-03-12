Ballon d'Or kriterleri değişti! İşte yeni dönem...

France Football, Ballon d'Or ödülünün kriterlerini değiştirdi. Yeni kararlar L'Equipe'te yayımlandı.

France Football değişiklikleri "Daha tutarlı program, daha güçlü liste, daha zorlayıcı oylama sistemi ve net kurallar" başlıkları altında duyurdu.

France Football'ın açıklaması

"Daha tutarlı program"

Ödül yılın en iyisini kutlamak için tasarlandı. Ödül artık Ocak - Aralık arasındaki performansa göre değil sezonluk performansa göre verilecek. (Örneğin 2021-22 sezonunda en iyi performansı gösteren futbolcu ödülün sahibi olacak.)

*Kadınlarda 6-31 Temmuz'da oynanacak Avrupa Şampiyonası, bu sezona dahil edilecek. Ancak erkeklerde Kasım ayında oynanacak Dünya Kupası'nın performansı 2022-2023 sezonuna dahil edilecek.

"Daha güçlü liste"

Artık listeler daha tartışılmaz olacak. France Football yazarları, editörleri ve karar vericiler tutarlı ve adil adaylar çıkaracak.

"Daha zorlayıcı oylama sistemi"

Ballon d'Or ödülü bilindiği gibi 1956 yılından beri veriliyor (2020 yılı hariç) ve dünya çapında etkili ve tanınan bir ödül. Oylama demokratik yollara göre yapılır ve bütün oylar eşittir. Yeni sistemde FIFA sıralamasındaki ilk 100 ülkenin temsilcileri oy kullanmada "nitelikli" sayılacak. Bu oylamada amaç insanların güvenini kazanmak olacak.

"Net kurallar"

Ödül verilmeye başlandığından itibaren kurallar çok fazla değişmedi ya da esnetilmedi. Bu yüzden yeni kararların alınması uygun görüldü. Ballon d'Or kişisel performans ödülüdür. Yeni kurallarda ilk kriter futbolcuların bireysel performanslarına odaklanmak olacak.

2 numaralı kriterde ise sezon içinde oyuncunun takımıyla neler yapacağına odaklanılacak. 3 numaralı son kriterde ise oyuncunun kalitesine ve oyun içinde fair play davranışlarına bakılacak. Ayrıca oyuncunun kariyeri artık kriterler arasında yer almayacak. Ballon d'Or artık daha açık bir yarışma olacak.

- Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular kim?



7⃣ - Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021

5⃣- Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

3⃣- Michel Platini: 1983, 1984, 1985

3⃣- Johan Cruyff: 1971, 1973, 1974

3⃣- Marco van Basten: 1988, 1989, 1992

2⃣- Franz Beckenbauer: 1972, 1976

2⃣- Ronaldo: 1997, 2002

2⃣- Alfredo di Stefano: 1957, 1959

2⃣- Kevin Keegan: 1978, 1979

2⃣- Karl-Heinz Rummenigge: 1980, 1981



- Kadınlar Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcular



2021 galasında Kadınlar Ballon d'Or ödülü üçüncü kez verildi. İlk kez 2018'de verilmeye başlanan ödül Lyon forması giyen Ada Hegerberg'e gitmişti. 2019'da kazanan Megan Rapinoe olurken, bu yıl Barcelona'dan Alexia Putellas ödülün sahibi oldu.



*Ballon d'Or ödül töreni 2020 yılında corona virüs nedeniyle yapılmamıştı.

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12/03/2022 10:08