Ballon d'Or ödül töreni ne zaman? Ballon d'Or adayı futbolcular (TAM LİSTE)

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyon, Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl 1956'dan bu yana ilk kez yapılamamıştı.



France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.



Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Romelu Lukaku ile N'Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

Marca'nın iddiasına göre Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.



- Ballon d'Or Ödülü ne zaman verilecek?



30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci sona erdi.



Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün saat 22.30'da düzenlenecek törenle ödül sahibini bulacak.



Yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülünün geçen seneki sahibi Lionel Messi olmuştu. 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında da bu ödüle layık görülen 33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 6 kezle "Altın Top"u en fazla kazanan futbolcu olmayı başarmıştı.



France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.



- Aday listesinde kimler var?



2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:



Romelu Lukaku (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Mason Mount (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lionel Messi (PSG)

Kylian Mbappe (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Neymar (PSG)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Luka Modric (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Nicolo Barella (Inter)

Pedri (Barcelona)

Gerard Moreno (Villarreal)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Simon Kjaer (Milan)

Mohamed Salah (Liverpool)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Tottenham)



2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:



Kadidiatou Diani (PSG)

Fran Kirby (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Christiane Endler (PSG/OL)

Christine Sinclair (Thorns)

Ashley Lawrence (PSG)

Irene Paredes (PSG/Barcelona)

Jessie Fleming (Chelsea)

Lieke Martens (Barcelona)

Sandra Panos (Barcelona)

Viviane Miedema (Arsenal)

Ellen White (Manchester City)

Pernille Harder (Chelsea)

Samantha Mewis (North Carolina Courage)

Wendie Renard (OL)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Stina Blackstenius (Hacken)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Alexia Putellas (Barcelona)



Yılın en iyi kalecisine verilen "Yachine Trophee" adayları şunlar:



Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)

Ederson (Manchester City)

Samir Handanovic (Inter)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Edouard Mendy (Chelsea)

Keylor Navas (PSG)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kasper Schmeichel (Leicester City)



Yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncuna verilen Kopa Trophee" adayları şunlar:



Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Jeremy Doku (Rennes)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Mason Greenwood (Manchester United)

Nuno Mendes (PSG)

Jamal Musiala (Bayern Münih)

Pedri (Barcelona)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (Arsenal)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

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29/11/2021 09:53