Ballon d'Or'da 21 yıl sonra ilk

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu.



Paris'te 28 Ekim'de düzenlenecek törende ödüller sahiplerini bulacak.



Açıklanan listede Inter Miami forması giyen Lionel Messi ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo yer almadı.

2003'TEN SONRA İLK

Ballon d'Or'da en iyi futbolcular için açıklanan listede 2003'ten sonra ilk kez Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı anda yer almadı.



Lionel Messi 2022'de aday olamamış, 2023'te ise ödülün sahibi olmuştu.



Cristiano Ronaldo ise 2022'de 18. kez bu ödüle aday olarak gösterilmiş ve kendi rekorunu geliştirmişti. Portekizli yıldız geçtiğimiz yılki listede de yer almamıştı.

2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:



Jude Bellingham (Real Madrid)



Ruben Dias (Manchester City)



Phil Foden (Manchester City)



Federico Valverde (Real Madrid)



Emiliano Martinez (Aston Villa)



Artem Dovbyk (Girona/Roma)



Erling Haaland (Manchester City)



Nico Williams (Athletic Bilbao)



Toni Kroos (Real Madrid)



Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)



Vinicius Junior (Real Madrid)



Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)



Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)



Martin Odegaard (Arsenal)



Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)



Rodri (Manchester City)



Harry Kane (Bayern Münih)



Declan Rice (Arsenal)



Vitinha (PSG)



Cole Palmer (Chelsea)



Dani Carvajal (Real Madrid)



Lamine Yamal (Barcelona)



Bukayo Saka (Arsenal)



Hakan Çalhanoğlu (Inter)



William Saliba (Arsenal)



Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)



Lautaro Martinez (Inter)



Ademola Lookman (Atalanta)



Antonio Rüdiger (Real Madrid)



Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)