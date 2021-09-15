Balon kısa devreye neden oldu: 300 bin hane elektriksiz kaldı

Almanya'da Dresden kenti ve çevresinde bir balonun neden olduğu geniş çaplı elektrik kesintisi üzerine soruşturma başlatıldı. Yetkililer balonun, pazartesi günü yerel saatle 14:00 civarında Dresden'de bir trafo merkezinde kısa devreye neden olduğunu açıkladı.

Almanya'nın doğusunda yer alan Dresden kentinde bir balon trafo merkezinde kısa devreye neden oldu.

Geçtiğimiz gün yerel saatle 14:00 sularında kısa devreye neden olan balon nedeniyle 300 bin hanede elektrik kesintisi meydana geldiğini aktarı9ldı.

ONLARCA KİŞİ BİR SAAT ASANSÖRDE KALDI

Kısa devre, kent ve çevresinde hastaneleri, tramvayları, fabrikaları etkilerken kesinti sırasında onlarca kişi neredeyse bir saat asansörlerde mahsur kaldı.

Elektrik dağıtım şirketi SachsenEnergie Sözcüsü Claudius Rokosch, balonun, elektrik kablolarının yakınında balon uçurulmamasına yönelik açık uyarının yer aldığı trafo merkezinde bulunduğu bildirdi.

KASITLI UÇURULDUĞUNA DAİR KANITA RASTLANMADI



Dresden polisi sözcülerinden Thomas Geithner, soruşturmayı yürüten müfettişlerin henüz balonun bölgede kasıtlı olarak uçurulduğuna dair herhangi bir kanıta rastlamadığını söyledi.



Geithner, "Şu an en iyi ihtimalle dikkatsizlik veya sadece bir tesadüf olduğu varsayımı üzerinde çalışıyoruz." derken, bunun siyasi amaçlı bir saldırı olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

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15/09/2021 09:25