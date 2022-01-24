Balotelli İtalya Milli Takımı'na geri döndü

Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na yeniden çağrıldı.

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24/01/2022

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Balotelli İtalya Milli Takımı'na geri döndü

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 3,5 yıl aradan sonra Balotelli'yi aday kadroya çağırdı.

 

Son olarak Eylül 2018'de İtalya'nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli formayı giyen 31 yaşındaki forvet, uzun süredir istediği formaya yeniden kavuşacak. 

 

İtalya Millî Takımı, 26-28 Ocak tarihleri arasında Coverciano'da bir araya gelecek ve Mart ayındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu için 3 gün antrenman yapılacak.

 

Roberto Mancini ile kulüp kariyerinde Inter ve Manchester City'de de çalışan Balotelli, bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkarken 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

 

Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda ise 36 maçta 14 kez ağları sarstı.

 

 

24/01/2022 20:08
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TAGS: Balotelli, İtalya Milli Takımı
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