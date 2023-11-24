Balotelli trafik kazası geçirdi

Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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24/11/2023

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Balotelli trafik kazası geçirdi


Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin İtalya'da trafik kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." denildi.

Kulüp, 16 Kasım'da Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklamıştı.

24/11/2023 09:49
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TAGS: Balotelli
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