Baltık ülkeleri hemfikir: Rusya'ya olan sınırlara mayınlar döşenecek

NATO üyesi Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, Rusya’dan gelen askeri tehdidi gerekçe göstererek piyadelere karşı kullanılan mayınlarını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi’nden çekilmeyi planladıklarını duyurdu.

Dört ülkenin savunma bakanları tarafından Salı günü yapılan açıklamada, bu kararın sınır güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

1997 yılında imzalanan ve 160’tan fazla ülke tarafından onaylanan anlaşmadan ayrlan Polonya ve üç Baltık ülkesi artık mayın kullanabilecek ve stoklayabilecek.

Savunma bakanları ortak açıklamalarında, "Rusya ve Belarus ile sınırı olan NATO ülkeleri için savaş tehdidi önemli ölçüde arttı. Bu kararla net bir mesaj veriyoruz: Ülkelerimiz hazırlıklıdır ve güvenliğimizi savunmak için gereken her türlü önlemi alacağız" ifadelerini kullandı.

Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, bu adımın bölgenin sınırlarını etkili bir şekilde koruyabilmek için gerekli olduğunu söyledi.

Polonya, Litvanya ve Letonya'nın Belarus ile sınırı bulunurken, dört ülke de Rusya ile komşu konumda. Açıklamanın, Ukrayna ve Rusya’nın 30 günlük bir ateşkesi sonlandırmaya ve savaşın kalıcı bir şekilde bitirilmesine yönelik adımlar attığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.