Balyemez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kitabını Takdim Etti

Rauf Denktaş Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Müdürü Yrd. Doç Dr. Mehmet Balyemez, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Kıbrıs Türkleri Hakkında Hazırlattığı Rapor (Türkiyeli Öğretmenlerin Kıbrıs'taki Tetkik ve Tespitleriyle-1948)" isimli kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Balyemez Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyarette bulunarak, kitabı hakkında bilgi verdi.

Balyemez, kitabın Türkiye Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü'nün talimatıyla Kıbrıs'a gönderilen CHP Çorum Milletvekili Hasane Ilgaz başkanlığında büyük kısmını öğretmenlerin oluşturduğu heyetin Kıbrıs'taki temaslarını içerdiğini söyledi.

Balyemez, kitapta Kıbrıs Türk tarihine genel anlamda değindiğini ve Kıbrıslı Türk öğretmenlerden oluşan kafilenin 1949 yılında Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'daki temaslarına dair ayrıntıların yer aldığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Balyemez’i kabulünde, Kıbrıs Türk tarihine ışık tutan çalışmaların önemine değinerek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.

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11/05/2021 16:04