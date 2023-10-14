Bambu adlı kısa film 3. Egyptian American Film Festival’e seçildi

Özel gereksinimli bireyler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan Bambu adlı kısa film, Amerika'da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Egyptian American Film Festival'e seçildi.

Senaryosunu Atakan ve Nazım Bayraktaroğlu'nun yazdığı filmin müziklerini Şafak Gören, görüntü yönetmenliğini Yakup Mert Aksoy yaptı. Filmin yönetmenliğini Nazım Bayraktaroğlu yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda Cengiz Bayraktaroğlu, Mustafa Demir, Atakan Bayraktaroğlu, Kutay Ergin, Melissa Üge Bayraktaroğlu, Erhan Hacıhasanoglu, Mustafa Katırcı ve Suna Bayraktaroğlu yer alıyor.