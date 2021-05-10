'Bana Bir Öykü Anlat' yarın tanıtılacak

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10/05/2021

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'Bana Bir Öykü Anlat' yarın tanıtılacak

Öğretmen, sanatçı Yıltan Taşçı’nın “Bana Bir Öykü Anlat” isimli kitabı yarın, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesinde sanatseverlere tanıtılacak. 
Taşçı, 17.00 – 19.00 saatleri arasında yapılacak tanıtım etkinliğinde, kitabını imzalayacak. 
Fotoğraf – yazı türündeki kitapta; Mehmet Kansu, Ceyhan Özyıldız, Barış Erdoğan, Fatma Akilhoca, Fatoş Avcısoyu Ruso, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Tevfik İleri ve Emre İleri’nin kitaptaki fotoğraflara ilişkin öykü, şiir ve anlatıları yer alıyor.
Gönyeli Belediyesi’nin katkılarıyla basılan kitabın görsel tasarımını Ceyhan Özyıldız, grafik tasarımını ve düzeltilerini Zeliha Özyıldız yaptı.

10/05/2021 13:28
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