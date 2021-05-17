Bana karışamazsın dedi, eşini darp etti

Değirmenlikte eşine yumruk atan Ü. O. tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, zanlınIn 15 Mayıs tarihinde Değirmenlik'de ikametgahlarının salon kısmı içerisinde evden gitmesine izin vermediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya yüzünden eşi F. O.'ya “seni öldürürüm sen bana karışamazsın” diyerek şiddet kullanma tehditinde bulunduktan sonra eşini sol elmacık kemiğine ve dudağına yumruk atarak ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlının ayni gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin ayni gün Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Serviste kontrolden geçtiğini ve darp raporu temin edildiğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamandığını söyleyerek, bu safhada mesele ile ilgili olarak zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmamak şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAMALI HABER

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17/05/2021 15:45