"Bana yapay zeka yerleştirdi" diyerek beyin cerrahını bıçakladı

Niğde’de, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahı Uzm. Dr. Burak Yürük’ü bıçaklayan T.S. tutuklandı.

Dün hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde gerçekleşen olayda, T.S., kendisini ameliyat eden doktor Yürük’ü çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin “Doktoru neden bıçakladınız?” sorusuna T.S., “Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var” şeklinde yanıt verdi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, saldırıya uğrayan doktor Yürük’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.