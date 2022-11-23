Bandabuliya’nın en eski esnaflarından biriydi

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Lefkoşa Bandabuliya’nın tanınmış simalarından, Kıbrıs kavalı yapımıyla uğraşan Enver Kavaz, 23 Aralık 2013 tarihinde vefat etti.

Kavaz, babasından öğrendiği kasapçılık mesleğinden sonra çobanlık yaptı.

Hem kaval çalan hem de üreten Kavaz, her işi kendi kendine öğrendi. Kavaz, Bandabuliya’da kaval ve zurna üretimi yapmaya başladıktan sonra bölgenin sevilen isimleri arasındaki yerini aldı…

Kavaz, uzun yıllar çobanlık, kasaplık, köy fırını yapım ustalığı, zurnacılık yaptı… Kıbrıs kavalı ve zurna yapımıyla tanınan bir isim oldu.

1931 yılında, Dali’de doğan Kavaz, beş kardeşti. 10 yaşında babasının vefat etmesiyle öksüz kalan Kavaz, çok zor bir çocukluk dönemi geçirdi. Kavaz, çobanlık yaparak küçük yaşlarda para kazanmaya başladı.

Hem Türk, hem de Rum ilkokulunu tamamlayan Kavaz, küçük yaşlarda babasından kasapçılığı öğrendi, 53 sene de sallaklık yaptı.

Çoban olduğu dönemlerde dilli düdük (kaval) yapıp çalan Kavaz, daha sonra zurna yapmayı öğrendi.

Kavaz, birçok sünnet ve düğün töreninde zurna çalarak geçimini sağladı.

Bandabuliya’da kaval ve zurna üretimi yapmaya başladıktan sonra bölgenin sevilen isimleri arasındaki yerini aldı.

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23/11/2022 21:02