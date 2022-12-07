Bangladeş: ABD, yılda 300 ila 800 Arakanlı Müslüman mülteci kabul edecek

Bangladeş, ABD'nin yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapan Cox's Bazar bölgesinden yılda 300 ila 800 mülteci kabul edeceğini duyurdu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, "İlk aşamada 62 Arakanlı mültecinin 8 Aralık'ta ABD'ye yerleştirilmesi planlandı. ABD de yılda 300 ila 800 arasında mülteci alacak." ifadesini kullandı.

Momen, "ABD'li yetkiliye, gönderilenlerin yalnızca küçük bir grup olduğunu söyledim. Kendisi, bu yalnızca bir başlangıç yanıtını verdi." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, 4 Nisan'da Washington'da bir araya geldiklerinde ABD'ye Arakanlı Müslümanların alınmasını talep ettiğini aktaran Momen, mevkidaşının bunu kabul ettiğini söyledi.

Momen, Bangladeş üzerindeki mülteci baskısını hafifletmek için en az 100 bin Arakanlı Müslümanın alınması gerektiğini, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ülkelere de benzer taleplerde bulunduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu Dışişleri Bakan Yardımcısı Julieta Valls Noyes'in 3-7 Aralık'ta Bangladeş'teki sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluş ortaklarıyla bir araya geleceği belirtiliyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Doğal afetlere ve iklim değişikliğinin etkilerine açık Cox's Bazar bölgesi, Ağustos 2017'den sonra Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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07/12/2022 10:57