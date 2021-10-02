Bangladeş yabancı televizyon kanallarının yayınını durdurdu

Bangladeş'te, tüm yabancı kanalların yayını "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle durduruldu.

ads ads ads ads
02/10/2021

ads
ads
ads
Bangladeş yabancı televizyon kanallarının yayınını durdurdu

Bangladeş'te, tüm yabancı kanalların yayını "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle durduruldu.

Bangladeş Kablolu Yayın Operatörleri Derneğinin (COAB) kurucusu ve Başkanı SM Enver Parvez, yaptığı açıklamada, kablo operatörlerinin programlar arasında reklam yayınlayan yabancı televizyon kanallarının yayınlarının kesildiğini söyledi.

Parvez, "Yerel televizyon kanallarımız olduğu için yabancı kanalların ticari reklamlarla rastgele çalışmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Yayınları durdurma kararına tepki gösterildi

Hint kanallarının yoğun ilgiyle izlendiği ülkede, "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle tüm yabancı kanalların yayının durdurulması tepkiyle karşılandı.

Bangladeşli TV kanalı sahipleri daha önce endişelerini dile getirerek yabancı televizyon kanallarının reklam yayınlamayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

02/10/2021 15:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Bangladeş, TV, TELEVİZYON, YAYIN
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.