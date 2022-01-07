Bangladeşli öğrenciler Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalandı

Yasadışı yoldan Güney Kıbrıs’a gitmek amacı ile gizli ittifak yapan zanlılar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 06.01.2021 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Ercan Havalimanı-Gaziköy yolu üzerinde bir polis ekibinin aldığı bilgi üzerine park halinde bulunan NG 947 plakalı Mitsubishi marka L200 çift kabin araç kontrol edildiğini söyledi.

Polis, aracın sahibi olan Girne'de sakin Serhat Sarıbaş, Girne'de sakin Mehram Ali (E-Pakistan, Çalışma İzinli), Lefkoşa'da sakin Halan Hawldar (E-23,Bangladeş, Öğrenci), Md Eman Hossain (E-25, Bangladeş, Öğrenci) ve Md Faisel Kazı’nın (E-25,Bangladeş, Öğrenci) tespit edildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada Halan Hawldar, Md Eman Hossaın ve Md Faisel Kazı'yı Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek amacıyla Mehram All ile gizli ittifakta bulunduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak Mehram Alt ve Serhat Sarıbaş’ın gönüllü ifade verdiklerini anlattı. Polis, zanlıların suçüstü gereği tutuklandıklarını ve meselede kullanılan NG 947 plakalı çift kabin aracın emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatımın salimen yürütülmesine engel teşkil edeceğinden zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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07/01/2022 11:35