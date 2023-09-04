Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 618'e çıktı

Bangladeş'te son 24 saatte 21 kişinin dang hummasından hayatını kaybetmesiyle yılın başından bu yana ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı 618'e yükseldi.

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04/09/2023

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Bangladeş'te dang humması can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 618'e çıktı

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, ağustosta 342 kişinin dang hummasından öldüğü ve 2023'te toplam ölümlerin 618'e yükseldiği belirtildi.

DHGS açıklamasında, ülkede toplam vaka sayısının yaklaşık 127 bin 700 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 24 saatteki ölümlerden 17'sinin Dakka'da gerçekleştiği ve toplam ölü sayısının 456'ya çıktığı başkentin dang hummasının en fazla görüldüğü yer olduğu bildirildi.

DGHS Sözcüsü Dr. Nazmul Islam, yaptığı açıklamada virüs görülen kişileri "zamanında" hastaneye başvurmaya davet etti

04/09/2023 09:43
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TAGS: Bangladeş, dang hummas, ölü
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