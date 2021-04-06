Bangladeş'te feribot devrildi: 34 ölü

Bangladeş'te 4 Nisan'da yük gemisinin çarpması sonucu alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

Yerel yönetim yetkililerinden Nahida Barik yaptığı açıklamada, Narayanganj kentinin ortasından geçen Shitalakkhya Nehri'nde önceki gün yük gemisinin bir feribota çarpmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Barik, çalışmalarda ekiplerin ve bölge halkının, 9 kişinin daha cesedini çıkarmasıyla ölü sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Feribot sahiplerinin her zaman yolcu listesi tutmaması nedeniyle, alabora olan feribottaki yolcu sayısı tam olarak bilinmiyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feribot kazaları sık sık yaşanıyor

Yetkililer, resmi rakamların feribotun içinde en az 50 kişinin olduğunu gösterdiğini fakat yolcuların tam sayısını kurtarma operasyonu tamamlandığında doğrulayabileceklerini açıklamıştı.

Kurtarılan yolculardan biri de feribotun kapasitesinden çok daha fazla yolcu taşıdığını söylemişti.

İçinden birçok nehir geçen Bangladeş'te, sıklıkla kullanılan deniz ulaşımında feribot kazaları oldukça sık görülüyor.

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06/04/2021 16:52