Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericiler, Başbakan Hasina'nın resmi konutuna girdi

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05/08/2024

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Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericiler, Başbakan Hasina'nın resmi konutuna girdi

Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi.

Yerel basın ve BBC'nin haberine göre binlerce kişi, Başbakan Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutuna girdi.

Hasina'nın, kız kardeşi Şeyh Rehana eşliğinde askeri helikopterle "daha güvenli bir yere" geçtiği bildirildi.

Öte yandan, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman'ın siyasi parti liderleriyle toplantı yaptığı kaydediliyor.

05/08/2024 15:44
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TAGS: Bangladeş
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