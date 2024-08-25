Bangladeş'te seller sebebiyle 350 bini aşkın kişi gıda ve içme suyu problemiyle karşı karşıya

Bangladeş'in güneydoğusunda şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu meydana gelen seller nedeniyle 350 bini aşkın kişinin gıda ve temiz içme suyu problemiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Moulvibazar bölgesine bağlı Kulaura, Kamalganj, Rajnagar, ve Juri şehirlerinde seller hayatı olumsuz etkiledi.

Moulvibazar’da sel suları çekilmeye başlasa da düşük rakımlı bölgelerde bulunan 350 binden fazla kişi, gıda ve temiz içme suyu problemiyle karşı karşıya.

Özellikle nehir kıyılarında ve sulak bölgelerde yaşayanlar, bu durumdan en çok etkilenen kesim arasında yer alıyor.

Bangladeş'teki seller, çok sayıda, ev, kara yolu ve tarım arazisine zarar verdi ancak Bangladeş hükümeti, maddi zarara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Seller, 50'den fazla bölgeye bağlı 212 köyü etkiledi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor.

Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.