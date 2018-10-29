Bangladeş'te yüz binlerce kişi yollarda mahsur kaldı

Ülkede toplu taşıma araçları çalışanları, yakın zaman önce kabul edilen Karayolu Taşımacılığı Yasası'nda reform yapılmasını içeren 8 maddelik bir taleple grev düzenledi.

Toplu taşıma çalışanlarının iş bırakması üzerine yüz binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Başkent Dakka'da çalışanlar ve öğrenciler gidecekleri yerlere ulaşmakta zorluk çekti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 48 saatlik greve giden çalışanlardan bazıları yollarda eylem düzenledi.

Yeni doğan bir bebek hayatını kaybetti

"United News of Bangladesh" haber ajansına göre, Sylhet şehrinde eylemcilerin durdurarak, şoförünü dövdüğü bir ambulanstaki yeni doğan bebek yaşamını yitirdi.

Bazı eylemciler, özel araç sahipleri ve triportör yolcularını araçlardan indirerek yürümeye zorladı, işe gidenlerin, öğrencilerin ve özel otomobillerin üzerine motor yağı sürdü.

Bangladeş Protidin gazetesinin haberine göre ise ülke genelinde şehirler arası ve şehir içi otobüsler trafiğe çıkamadı.

Kaynak: AA