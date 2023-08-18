Baniya resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Fatih Karagümrük'e sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 50 bin avro+KDV ödeme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 750 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 800 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 900 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Türk asıllı İtalyan oyuncu, Fatih Karagümrük formasıyla geçen sezon 28 resmi maçta 2 gol atmıştı. Baniya, bu sezon Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptığı karşılaşmada da 90 dakika oynamıştı.