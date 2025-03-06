Bank-Sen Bostancı Kalkınma Kooperatifi'nde greve gidiyor

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06/03/2025

Bank-Sen Bostancı Kalkınma Kooperatifi'nde greve gidiyor

Kıbrıs Türk Banka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası (Bank-Sen), Bostancı Kalkınma Kooperatifi’nde (BOSKAL) toplu iş sözleşmesi için görüşmeye çağrılmadıkları gerekçesiyle greve gideceğini açıkladı.

Bank-Sen Başkanı Zübeyir Boransel yaptığı yazılı açıklamada, “Toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılması için gerekli çağrılarımızı yaptık lakin aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen işveren, sendikamızı halen toplantıya çağırmamıştır. Bu nedenle sendikamızın greve gideceğini hem BOSKAL Yönetim Kurulu’na, hem de sendikalar mukayyitliğine dün yazılı olarak bildirdik” dedi.

İşverene sendikayı toplantıya çağırmak için 3 günlük süre tanıdıklarını belirten Boransel, son zamanlarda sendika üyesi BOSKAL çalışanlarına baskı yapıldığını da söyledi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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