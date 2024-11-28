BANK-SEN yeniden TÜRK-SEN üyesi oldu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Banka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası’nın (BANK-SEN) yeniden Federasyon'a üye olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, TÜRK-SEN üyeliği düşen BANK-SEN’in TÜRK-SEN Federasyonu'na yeniden üye olmak için yaptığı müracaatı değerlendirerek oy birliği ile onayladıklarını belirtti.

Bıçaklı, 1 Aralık’tan itibaren BANK-SEN’in yeniden TÜRK-SEN üyesi olacağını ifade etti.