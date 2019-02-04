Banka hesabını boşalttılar…

İskele ve Güzelyurt’ta Olivia Menewa’nın banka hesabından para çeken Darlin Tchoffo Kuete ile Angelista Charama dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

İskele ve Güzelyurt’ta Olivia Menewa’nın kimliğine bürünerek banka hesabından toplam 1800 Dolar ile 1100 Euro para çekerek sirkat eden zanlı Darlin Tchoffo Kuete ile Angelista Charama hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Sahte belge düzenlemek”, “Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürmek”, “Sirkat”, “Bir belgede adı geçenin kimliğine bürünmek”, “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Menewa’nın kimliğine büründüler…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Darlin Tchoffo Kuete ile Angelista Charama’nın 23 Ocak 2019 tarihinde Capital Bank Mağusa Şubesinde hesabı bulunan Olivia Menewa’nın daha önceden cep telefonuyla çekilmiş pasaport resmini Capital Bank İskele Şubesindeki görevli memura ibraz ederek kendisini Olivia Menewa olarak tanıtıp Menewa’nın hesabından 1500 Dolar ve 800 Euro nakit parayı sahte davranışla çekmek suretiyle sirkat ettiklerini açıkladı. Olayın 30 Ocak 2019 tarihinde polise rapor edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların 31 Ocak 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Tahkikat memuru, yürütülen tahkikat kapsamında zanlıların 24 Ocak 2019 tarihinde Capital Bank Güzelyurt Terminal Şubesinde ayni işlemleri yaparak yine Olivia Menewa’nın hesabından 300 Dolar ve 300 Euro çekerek ayni suçları işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

5’er bin TL’ye serbestler…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı zanlı Darlin Tchoffo Kuete ile Angelista Charama’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine, zanlıların 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmelerine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.