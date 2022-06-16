Banka hissedarları teminata bağlandı

Universal Bankası’nın iki hissedarı, evrakta sahtecilik yapıp kendilerine 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle teminata çıkarıldı.

Universal Bankası’nın hissedarı Eda Erkman, evrak sahteleme ve bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarından, Betül Erkman ise bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, Eda Erkman’ın 11.05.2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme ve 6/2017 sayılı bankacılık yasasının 50 maddesine aykırı hareket suçlarından, Betül Erkman’ın ise bankacılık yasasının 4 ayrı maddesine aykırı hareket suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Yeliz Kulle’nin bölüm şefi olarak çalışmakta olduğu Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağlayıp bu işlemlerle ilgili dekont basmak suretiyle imzalayıp sahte belge düzenlediğini aktardı

Polis, yine zanlı Yeliz Kulle’nin banka işlemlerinin kayıt dışı bırakılmasında gerçek niteliklerine uygun düşmeyen bir şeklide muhasebeleştirerek bankacılık yasasının 73(9) fıkrasının ellinci maddesine aykırı hareket ettiğini anlattı.

Polis, Eda Erkman’ın kendisi ve diğer hissedarlara banka kaynaklarını hile ile kendi hesabına aktarılmasını sağladığını, bankayı zarara uğrattığını ve Merkez Bankasına gerçeğe aykırı belgeler ve beyanlarda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, her iki zanlının da işlemden bilgisi olmadığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yurtdışında olan ve aranan 3 kişi olduğunu ve meselenin ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğine değinip, KKTC vatandaşı olan zanlıların ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı Serhan Çınar, teminata itirazları olmadığını ve bu işin aydınlatılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, 2 zanlının da 50 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve ayda bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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16/06/2022 16:53