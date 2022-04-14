Banka kartlarıyla şüpheli işlem! 1 kişi tutuklandı

(Kamalı Haber) – Yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243.200 TL paranın zanlı K.B’ye ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla bulguları aktardı. Suiçmez huzurda bulunan zanlı K.B’nin 12-13 Nisan 2022 tarihleri 22.00 - 06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve başka bir şahsa ait mobil ödeme sistemine kayıtlı hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili kart sahiplerinin harcamaları kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back) şikâyette bulunulan yurt dışındaki birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli bir şekilde işlem denendiği ve bu işlemlerden toplam 243.200 TL paranın K.B’ninkullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın ayni gün Local Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı K.B’nin tutuklandığını ve başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin incelemesinin sürdüğünü belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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14/04/2022 15:47