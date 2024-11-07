Banka müdürü, bankadan çaldığı paraları eşiyle kumarda harcadı

Lefkoşa’da bir bankanın şube müdürü Bahar Korakan ile eşi Üstün Ulutaş tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. İki zanlı “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı. Polis, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın bankanın hesabından,1.220.000 TL, 185.800 GBP, 24.290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33.350 TL nakit paraları alıp tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlemekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meselenin polisin bilgisine 06.11.2024 tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.