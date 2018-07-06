Bankacılara Kartlı Ödeme Sistemleri Eğitimi

StarCard BKM tarafından düzenlenen ve 360 Derece Danışmanlık firmasının sunumuyla bankacılık ve kredi kartı sistemleri adına önemli eğitimler gerçekleştirildi.



Ülkedeki önemli bankaların kredi kartları üzerine çalışanlarının katılım sağladığı eğitimler geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

3 gün süren Kartlı Ödeme Sistemleri Eğitimleri’nin başlangıcıyla birlikte StarCard BKM Genel Müdürü Mine Tokay ve 360 Danışmanlık eğitmenleri birer konuşma yaparak eğitim seminerleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Konuşmaların ardından geniş bir katılımla başlayan “Kartlı Ödeme Sistemleri” eğitimine, bankacılık sektörü çalışanları büyük ilgi gösterdi.

Tokay: Söktördeki eğitim ve yatırımlar devam edecek

StarCard BKM Genel Müdürü Mine Tokay, “Kartlı Ödeme Sistemleri” eğitimlerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Tokay, StarCard Banka Kartları Merkezi olarak daha önce “Fintech 101” ve ardından “Kartlı Ödeme Sistemleri” eğitimlerinin organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını da ifade etti. StarCard Banka Kartları Merkezi’nin 2006 yılında kurulduğunu ifade eden Tokay, geçen yıl StarCard’ı yeniden yapılandırdıklarını kaydetti. Teknoloji yatırımlarını artırarak tüm bankalara hizmet verebilecek bir altyapı oluşturduklarını belirten Tokay, “Yüksek teknoloji içeren inovasyonun tüm bankalar için önemli olduğunu aktardı. Önümüzdeki yıllar için sektöre yönelik eğitim ve yatırım planlamalarının devam edeceğini de ekledi.

Kartlı Ödeme Sistemleri Eğitim;

3 gün boyunca devam eden eğitim, KKTC de faaliyetlerini yürüten bankalara Kartlı Ödeme Sistemlerini 3G’si (Dünü/Bugünü/Geleceği), Kartlı Ödeme Sistemlerinde sahtecilik ve Güvenlik, Kredi Kartlarında Chargeback alanında detaylı eğitimler verilmiştir.