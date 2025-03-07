Bankacılık Sektörünün 2024 Karlılığı 17,9 Milyar TL Oldu

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektörünün 2024 sonu itibarıyla net kârlılığı 17 milyar 934 milyon 805 bin TL seviyesinde hesaplandı.

Merkez Bankası’nın yılsonu açıkladığı döviz kurları verileri kullanılarak yapılan hesaplamaya göre ise sektörün ABD Doları cinsinden kârlılığı 509 milyon 078 bin dolar düzeyinde.

Sektörün 2024 yılı kârlılığının, 2023’e kıyasla Türk Lirası bazında %160 oranında, ABD Doları bazında ise %117 oranında arttığı hesaplandı. 2023 yılında kârlılık TL bazında 6 milyar 902 milyon 915 bin; dolar bazında da 234 milyon 488 bin düzeyinde hesaplanmıştı. 2022 yılında ise kârlılık TL bazında 2 milyar 703 milyon; dolar bazında da 144 milyon 576 bin olmuştu.

HER 5 LİRALIK KÂRIN 3’Ü ŞUBELERİN

Merkez Bankası verilerine bankaların sermaye türleri dikkate alınarak bakıldığında; Türkiye merkezli şube bankalarının kârın 5’te 3’lük kısmını götürdüğü görülüyor.

Yayınlanan veriler, 2024’te 11 milyar 008 milyon TL’lik kârlılık sağlayan şube bankalarının, tüm kârlılıkta yüzde 61.4 oranında paya sahip olduğunu gösteriyor. 2023’te bu oran yüzde 55.2 idi.

Ülkenin özel sermayeli bankaları geçtiğimiz yıl 4 milyar 781 milyon TL (yüzde 26.7); kamu bankaları ise 2 milyar 144 milyon TL (yüzde 12) kârlılık sağladı.

YABANCI PARADA ÖZELLER

KKTC Merkez Bankası’nın “Türk Parası” (TL) ve “Yabancı Para” (döviz) verilerine göre, kârlılığın 9,01 milyarı TP; 8,9 milyarı ise YP cinsinden gerçekleşti.

Özel bankalar, YP kârlılıkta 4,4 milyarla ilk sırada, TP’de ise 358 milyonla son sırada kaldı. Şube bankaları TP’de 7,9 milyar; YP’de 3,07 milyar kâr sağladı. Kamu bankalarının kârlılığı ise YP’de 1,4 milyar; TP’de 716 milyon düzeyinde kayıtlara geçti.