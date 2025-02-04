Bankacılık sektörünün brüt kredileri 138 milyar lirayı geçti

Bankaların KKTC Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi’ne yaptığı zorunlu bildirimlere göre, bankacılık sektörünün “brüt kredileri” (Tahsili Gecikmiş Alacaklar-TGA dahil) 2024 yılı sonunda 138 milyar 233 milyon 261 bin TL düzeyine ulaştı.

Risk Merkezi verileri ayrıca, “Gayrinakti Krediler-GNK” dahil, “bankalar, Kalkınma Bankası ile Tasarruf Mevduat Sigortası Fiyat İstikrar Fonu (TMSFİF)” nezdindeki tüm kredileri tanımlayan “Sektördeki Kredilerin” toplamının ise 148 milyar 934 milyon 970 bin lira seviyesine geldiğini gösteriyor.

Sektördeki krediler içinde “Nakti Krediler” 130 milyar 028 milyon TL; “Tahsili Gecikmiş Alacaklar” 8 milyar 204 milyon TL ve “Gayrinakdi Krediler” (Teminat mektupları, garanti mektupları, akreditifler vs.) de 10 milyar 709 milyon lira seviyesinde saptandı.

Veriler, 2024 sonunda bankacılık sektörünün brüt kredilerinin 2023 yılı sonuna kıyasla yüzde 41 oranında; tüm sektör kredilerine göre ise yüzde 40.6 oranında arttığını gösteriyor.

İLK SIRADA İNŞAAT VAR

KKTC ekonomisi üzerinde yarattığı katma değerlerle önde gelen sektörler arasında yer alan “İnşaat”, 22,5 milyar liralık krediyle, brüt krediler içinde ilk sırada geliyor. Ancak, gayrinakti (GNK) krediler de eklenince en borçlu sektör olarak 25 milyar lira civarındaki krediyle “Ticaret” (toptan, perakende, motorlu araç vs.) sektörü ön plana çıkıyor. Toplamda inşaat 23,4 milyarlık krediye sahip.

“Turizm” (Otel ve Restoran) brüt krediler ve GNK toplamında 13,1 milyarlık krediyle üçüncü sırada kendine yer bulurken, “Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme” başlığı altında gösterilen sektörler de 12,2 milyar lirayla dördüncü sırada.

TGA 8 MİLYARI GEÇTİ

KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’nden sağladığı verilere göre, sektördeki kredilerin “Tahsili Gecikmiş Alacakları” (TGA- sorunlu borçlar) geçen yıl yüzde 25 oranında artarak, 6,6 milyardan, 8,2 milyara ulaştı.

TGA açısından en sıkıntılı sektör olarak yaklaşık 1,7 milyarlık miktarla yine inşaat sektörü görülüyor. Turizm sektörü 1,2 milyarlık sorunlu borçla dikkati çekerken, “milyar TL” sınırını geçen diğer sektör yaklaşık 1,1 milyarlık miktarla “Eğitim” oldu.