Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi 126,5 Milyarı Geçti

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC bankacılık sektörünün 2024 yılı sonundaki “kredi hacmi”, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 44 oranında artarak, 126 milyar 546 milyon TL’yi buldu. Aralık 2023 sonunda krediler toplamı 85 milyar 926 milyon TL düzeyindeydi.

Sektörün kredi hacmi bir yıllık süreçte her ay ciddi oranda yükseliş gösterirken, Aralık ayındaki aylık bazdaki, artış yüzde 6.76 oranıyla rekor kırdı. Mart 2024’deki yüzde 5.12’lik artış da dikkati çekti.

KREDİLER ÖZELLERİN SIRTINDA

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, kredi yükünün neredeyse yarısını özel sermayeli bankalar taşıyor.

126,5 milyar TL’lik miktarla tüm zamanların en yüksek noktasına çıkan kredilerin yüzde 49.85’ini özel bankalar verdi. Buna göre özellerin verdiği kredi tutarı 63 milyar 079 milyon TL olarak hesaplandı.

Türkiye kökenli şube bankaları yüzde 32.10’luk pay ve 40 milyar 627 milyon TL kredi ile ikinci, kamu bankaları ise yüzde 18.05 pay ve 22 milyar 839 milyon TL kredi ile üçüncü sırada yer alıyor.

KREDİLERİN 3’TE 2’Sİ DÖVİZ

Merkez Bankası’nın verileri, döviz kredilerin payının arttığını, Türk Lirası kredilerin payının ise azaldığını gösteriyor. 2023 yılı sonunda yüzde 64.4’lük paya sahip olan döviz kredileri 2024 yılı sonunda yüzde 68’e çıktı.

Aralık 2023’de 56,6 milyar TL olan döviz kredileri, Aralık 2024 sonunda yüzde 52 artışla 85,9 milyar TL’ye çıktı. Türk Parası cinsinden kredilerin yıllık bazdaki artışı yüzde 30 oranında olurken, TP krediler toplamı 31,2 milyar TL’den, 40,6 milyar TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl döviz cinsi kredilerdeki artışın Türk Lirası cinsi kredilere kıyasla çok daha yüksek olduğu dikkati çekti.