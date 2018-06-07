Bankalar Birliği'nden DÖVİZ Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB), döviz cinsi kredilerin Türk Lirası’na dönüştürülmesi işlemlerinde masraf alınmaması yönünde tavsiye kararı üretti. Tavsiye kararı tüm bankalara iletildi.

Bankalar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm üye bankalara bildirilen tavsiye kararında, “31 Ağustos 2018’e kadar döviz borcunu Türk Lirası’na çevirmek isteyenlerden kredilendirme komisyonu, erken ödeme ücreti veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmemesi” yer alıyor.

Açıklamada, hükümetin döviz tedbirleri konusundaki çalışmaları sürerken Bankalar Birliği’nin de tüketicilerin bir miktar da olsa maliyetlerini azaltmaya yönelik bir adım atarak döviz borçlarını yapılandırarak TL’ye dönüştürmek isteyenlere yardımcı olma kararı aldığı duyuruldu.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin devam ettiği, TL faiz oranlarının hangi seviyede dengeleneceğinin bugün itibarıyla net olarak görülemediği, bu durumun belirsizlik ortamını artırdığı kaydedilen açıklamada, kararın “yaşanan istikrarsız ortamın devam ettiği dikkate alınarak tüketicileri korumaya yönelik” alındığını vurgulandı.

SAĞLIKLI KARAR VERİLMESİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Tavsiye kararında ayrıca, yabancı para borç bakiyelerini Türk Lirası’na dönüştürmek üzere müracaat eden müşterilere, daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olma maksadıyla, dönüştürme işleminin yaratacağı olumlu ve olumsuzluklar konusunda bilgi verilmesi de yer alıyor.

Başbakan Tufan Erhürman, Bankalar Birliği’ni aldığı bu karardan olayı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takdir etmişti.