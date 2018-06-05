Bankalar Birliği'nden Döviz Önlemi!

Hükümetin döviz tedbirleri konusundaki çalışmaları sürerken Bankalar Birliği tüketicilerin bir miktar da olsa maliyetlerini azaltmaya yönelik bir adım atarak döviz borçlarını yapılandırarak TL’ye dönüştürmek isteyenlere yardımcı olma kararı aldı.

Birlik tarafından dün alınan ve tüm üye bankalara bildirilen tavsiye kararı çerçevesinde 31 Ağustos 2018’e kadar döviz borcunu Türk Lirasına çevirmek isteyenlerden kredilendirme komisyonu, erken ödeme ücreti veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin (KKBB) yaşanan istikrarsız ortamın devam ettiği dikkate alınarak tüketicileri korumaya yönelik tavsiye niteliğinde alınan ve tüm bankalara bildirimi yapılan uygulamayla ilgili açıklaması şöyle:

“ T.C. Merkez Bankası tarafından politika faiz hadleri yükseltilmiş olmasına rağmen döviz kurlarındaki hareketliliğin devam ettiği, döviz kurlarına ilaveten TL faiz oranlarının hangi seviyede dengeleneceğinin bugün itibarıyla net olarak görülemediği ve bu durumun ülkemizde var olan belirsizlik ortamını bir o kadar daha artırdığı olgusundan hareketle, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, mevcut volatil ortamda tüketicilerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla:

Bireysel yabancı para kredilerle sınırlı olmak üzere

Yabancı para borç bakiyelerini Türk Lirası’na dönüştürmek üzere müracaat eden müşterilere, dönüştürme işleminin yaratacağı olumlu ve olumsuz olası etkiler (YP ve TL arasındaki taksit/maliyet farkları) hakkında bilgi verilmesi ve müşterinin daha sağlıklı karar vermesine yardımcı olunmasına devam edilmesi;

Müşterinin YP borcunu TL’ye dönüştürme kararı alınması halinde, erken kapatma ücreti/cezası ile kredilendirme komisyonu/ücreti veya her ne ad altında olursa olsun dönüştürme işlemiyle ilgili YP ve/veya TL hiçbir ücret/komisyon ve benzeri masrafın alınmaması;

Yapılacak dönüşüm işleminin, işlem tarihi itibarıyla müşterinin mevcut toplam riskini artırmayacak şekilde yapılması;

Bu uygulamanın 31 Ağustos, 2018 tarihine kadar geçerli olması” Lha