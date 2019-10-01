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Bankalarda eşleşmeler belirlendi

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final kura çekimi yapıldı.

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01/10/2019

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Bankalarda eşleşmeler belirlendi

Dört hafta süren grup aşamasının ardından gruplarında ilk 2’yi alan takımların yanında en iyi 2 üçüncü takım, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest, Capital Bank-Novabank, KKTC Merkez Bankası-Asbank ve Türkiye İş Bankası-Koopbank eşleşmeleri gerçekleşti. Bu maçlardan galip ayrılacak takımlar 9 Ekim Çarşamba günü yarı finalde mücadele edecek.

Çeyrek Final Maç Programı 

2 Ekim Çarşamba

Saat 19.00 Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest

Saat 20.00 Capital Bank-Novabank

4 Ekim Cuma

Saat 19.00 KKTC Merkez Bankası-Asbank

Saat 20.00 Türkiye İş Bankası-Koopbank

 

01/10/2019 11:59

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TAGS: bankalar halı saha futbol turnuvası, haber kıbrıs, çeyrek final kura çekimi
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