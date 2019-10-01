Bankalarda eşleşmeler belirlendi

Dört hafta süren grup aşamasının ardından gruplarında ilk 2’yi alan takımların yanında en iyi 2 üçüncü takım, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Yapılan kura çekimi sonrasında Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest, Capital Bank-Novabank, KKTC Merkez Bankası-Asbank ve Türkiye İş Bankası-Koopbank eşleşmeleri gerçekleşti. Bu maçlardan galip ayrılacak takımlar 9 Ekim Çarşamba günü yarı finalde mücadele edecek.

Çeyrek Final Maç Programı

2 Ekim Çarşamba

Saat 19.00 Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest

Saat 20.00 Capital Bank-Novabank

4 Ekim Cuma

Saat 19.00 KKTC Merkez Bankası-Asbank

Saat 20.00 Türkiye İş Bankası-Koopbank





01/10/2019 11:59