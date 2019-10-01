Bankalarda eşleşmeler belirlendi
Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final kura çekimi yapıldı.
01/10/2019
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Dört hafta süren grup aşamasının ardından gruplarında ilk 2’yi alan takımların yanında en iyi 2 üçüncü takım, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Yapılan kura çekimi sonrasında Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest, Capital Bank-Novabank, KKTC Merkez Bankası-Asbank ve Türkiye İş Bankası-Koopbank eşleşmeleri gerçekleşti. Bu maçlardan galip ayrılacak takımlar 9 Ekim Çarşamba günü yarı finalde mücadele edecek.
Çeyrek Final Maç Programı
2 Ekim Çarşamba
Saat 19.00 Limasol T. Kooperatif Bankası-Creditwest
Saat 20.00 Capital Bank-Novabank
4 Ekim Cuma
Saat 19.00 KKTC Merkez Bankası-Asbank
Saat 20.00 Türkiye İş Bankası-Koopbank